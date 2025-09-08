Savcı Sayan'dan Dikkat Çeken 'CHP' Açıklaması: 'Yanlış Yapıyoruz, Bu Kadar Şiddete Gerek Var mı?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alınarak yerine geçici bir kurul atandı. Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyım heyetine, parti içinden tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP, mahkeme kararına karşı protesto eylemi düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gürsel Tekin ise protestoların devam ettiği parti binasına giderek açıklamalarda bulundu.

'YANLIŞ YAPIYORUZ'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte yaşananlara ilişkin AKP'li Savcı Sayan'dan eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "Yanlış yapıyoruz... Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Sayan, "Eğer CHP il seçiminde gerçekten hile yapılmışsa, çözüm çok basittir: Seçim iptal edilir, devlet kendi memurları ve hâkimin gözetiminde yeni bir seçim yapar. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirine rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz. Bu yöntemle ne bir netice alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz." dedi.

'BU KADAR ŞİDDETE GEREK VAR MI?'

"Tam tersine, ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Üstelik hiçbir güzelliği hak etmeyen CHP’ye mağduriyet alanı açıyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Demokrasimize zarar veriyor." yorumunu yapan Sayan, "Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı?" diye sordu.

İstanbul seçimlerinin iptal edildikten sonra seçimlerin yenilendiğini hatırlatan Sayan, aynı yolu izlemek gerektiğini vurguladı. Sayan, paylaşımını, "Hile varsa, seçim yenilensin. Devlet kendi memurlarını, kendi hâkimini göndersin. Seçim yeniden yapılsın. Hile yapanlar da ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Ne aklım alıyor ne de gönlüm razı oluyor." sözleriyle noktaladı.

