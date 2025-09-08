CHP'den Yeni 'İstanbul' Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü kurultay talebinin ardından İstanbul İl Kongresi için de harekete geçti. Parti tüzüğünün 43. maddesine dayanarak, delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre çağrısı kapsamında imzalar Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Buna göre, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül tarihinde düzenlenecek.

Yaklaşık 600 kayıtlı delegeden 500’den fazlası, olağanüstü kongre talebini destekleyen imzalarını verdi.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULATAYA GİDİYOR

CHP daha önce, yaklaşık 900 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay başvurusunu Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapmıştı. Bu başvuru neticesinde, büyük kurultayın 21 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Kaynak: Habertürk