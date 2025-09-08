CHP'den Yeni 'İstanbul' Hamlesi

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Son Güncelleme:
CHP'den Yeni 'İstanbul' Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü kurultay talebinin ardından İstanbul İl Kongresi için de harekete geçti. Parti tüzüğünün 43. maddesine dayanarak, delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre çağrısı kapsamında imzalar Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Buna göre, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül tarihinde düzenlenecek.

Yaklaşık 600 kayıtlı delegeden 500’den fazlası, olağanüstü kongre talebini destekleyen imzalarını verdi.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULATAYA GİDİYOR

CHP daha önce, yaklaşık 900 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay başvurusunu Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapmıştı. Bu başvuru neticesinde, büyük kurultayın 21 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat GittiKayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat GittiSiyaset
Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'Özgür Özel'den 'Kayyım' Çıkışı: 'Asla Baş Eğmeyeceğiz'Siyaset

Kaynak: Habertürk

Etiketler
CHP CHP İstanbul İl Başkanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti Kayyım Gürsel Tekin Yola Çıkar Çıkmaz CHP'ye Tebligat Gitti
Şamil Tayyar'dan Gündem Olan 'CHP' Yorumu: 'Savaşı Siz Bitireceksiniz' Şamil Tayyar'dan Gündem Olan 'CHP' Yorumu
Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada