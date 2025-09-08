Şamil Tayyar'dan Gündem Olan 'CHP' Yorumu: 'Savaşı Siz Bitireceksiniz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanması gündem düşmez ve 15 Eylül'de gerçekleşecek kurultay davası da merakla beklenirken, AKP'li Şamil Tayyar'dan ana muhalefet partisi CHP ekseninde yaşananlara dair dikkat çeken bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, iktidarın muhalefete karşı yargıyı bir sopa olarak kullandığı ve devamlı kayyım gibi uygulamalarla ellerinden yetki aldığı eleştirilerine tepki gösterdi. Tayyar, durumun tamamen CHP'nin içinde yaşanan bir güç savaşı olduğunu ima etti.

'BALTALAR ÇEKİLMİŞ'

Söz konusu paylaşımında Şamil Tayyar, "İstanbul’da. Biri eski, diğeri yeni il başkanı. Ankara’da. Biri eski, diğeri yeni genel başkan. Adliye koridorundan birbirine atış yapıyor, baba ocağı dedikleri mekana biri girmek diğeri ayrılmak istemiyor. Baltalar çekilmiş, kılıçlar şakırdıyor, toplar patlıyor, suçlamalar birbiriyle yarışıyor" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, bu tablonun yanında "İktidar CHP’yi bölmek, parçalamak istiyor" eleştirilerinin abes olduğuna işaret ederek "Ya siz? Kusura bakmayın, savaşan sizsiniz, sona erdirecek de sizsiniz" sözlerine yer verdi. Tayyar'ın açıklamaları sosyal medyada muhalefet kanadından vatandaşların tepkisini çekti.

Kaynak: Haber Merkezi