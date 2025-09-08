CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması ve İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından partide her dakika dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, partide yaşananları sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Canan Kaftancıoğlu ise bu süreçte sessizliğini ilk kez bozdu. Partililerin “Neden bir açıklama yapmıyorsun?” sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, “Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…” diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

MİCHELANGELO'NUN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Sözlerini Michelangelo'nun “Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar” alıntısıyla bitiren Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı dikkat çekti.

Kıymetli yol arkadaşlarım;

Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;



Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 8, 2025

