YTÜ'de AKP Düğünü! Öğrenciye Yasak, Partiliye Serbest

AKP Esenler İlçe Başkanı’nın oğluna Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü içinde düğün yapılması tepki çekti. Öğrenci kulüplerine dahi kısıtlı imkanlar tanınırken, siyasilere kapıların açılması “çifte standart” eleştirilerine yol açtı. Nikaha AKP’li bakanlar ve İstanbul Valisi de katıldı.

Son Güncelleme:
YTÜ'de AKP Düğünü! Öğrenciye Yasak, Partiliye Serbest
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde üniversitelerin kültür-sanat ve akademik faaliyetlerden uzaklaşarak siyasi etkinliklere ev sahipliği yapması, öğrenci ve akademisyen çevrelerinde tepkilere neden oluyor. Bu tartışmaların son örneği ise İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) gerçekleşen bir nikah töreni oldu.

AKP'Lİ BAŞKANIN OĞLUNA KAMPÜSTE DÜĞÜN

BirGün’ün haberine göre, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde mezunlar ve akademisyenler dahil olmak üzere düğün ve benzeri kişisel organizasyonlara izin verilmezken, AKP Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş’un oğlu Muhammed Emin Erkuş’un nikahı kampüs içindeki Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YTÜ'de AKP Düğünü! Öğrenciye Yasak, Partiliye Serbest - Resim : 1

TÖRENE AKP'Lİ İSİMLER AKIN ETTİ

Nikah, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından kıyılırken, törene çok sayıda üst düzey AKP’li isim katıldı. Çelenk gönderenler arasında bakanlar ve ilçe teşkilatları yer alırken, davetliler arasında AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi önemli isimler de bulundu.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN TEPKİ

Üniversite ile hiçbir bağlantısı olmayan bir siyasi ismin çocuğu için YTÜ’nün kapılarını açması, öğrenciler ve akademik çevrelerin tepkisini çekti. Kongre Merkezi’nin öğrenci kulüplerine dahi zor şartlarda tahsis edildiğini belirten öğrenciler, bu çifte standarda dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi’nde yakın zamanda yapılan bir düğünde yaşanan güvenlik zaafına atıfta bulunan öğrenciler, “Üniversiteler bilim üretme yeridir, özel düğün salonu değil” tepkisini dile getirdi.

Kayyım Konusunda Ne Düşündüğü Ortaya Çıktı: Kılıçdaroğlu Hala 26 Haziran'daKayyım Konusunda Ne Düşündüğü Ortaya Çıktı: Kılıçdaroğlu Hala 26 Haziran'daSiyaset
Kabine Bugün Beştepe’de Toplanıyor: Gündem YoğunKabine Bugün Beştepe’de Toplanıyor: Gündem YoğunSiyaset



Kaynak: BirGün

Etiketler
Esenler AKP
Son Güncelleme:
Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
Kayyım Konusunda Ne Düşündüğü Ortaya Çıktı: Kılıçdaroğlu Hala 26 Haziran'da Kılıçdaroğlu Hala 26 Haziran'da
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık! İlk Kez Açıkladı... Ali Koç'tan İsmail Kartal'a Yeşil Işık
ÇOK OKUNANLAR
CHP Binası Hala Ablukada! Açıklamalar Peş Peşe Geldi, Yeni Barikatlar Getirildi CHP Binası Hala Ablukada
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltıldı Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltıldı
Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi Filenin Sultanları İçin Planlanan Kutlama İptal Edildi