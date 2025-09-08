Kabine Bugün Beştepe’de Toplanıyor: Gündem Yoğun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı, bugün saat 16.00’da Beştepe’de yapılacak. Yoğun gündemle toplanacak kabinede hem dış politika hem de ekonomi başlıkları ele alınacak.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri Suriye’deki gelişmeler olacak. Ankara, terör örgütünün Suriye uzantısı SDG’nin, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesine tepki gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu durumu “Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne ve ulusal güvenliğimize tehdit” olarak nitelendirmişti. Bakan Yaşar Güler de, “SDG bölgede kök salamayacak.” ifadeleriyle Türkiye’nin kararlılığını vurgulamıştı.

Ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ve PKK’nın silah bırakma adımları da masaya yatırılacak.

EKONOMİ VE EĞİTİM

Kabine, enflasyonla mücadelede gelinen son durumu değerlendirecek. Ekonomideki genel tablo ve yeni eğitim-öğretim yılı süreci de gündemde olacak.

KRİTİK GÜNDEM GAZZE

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan insani kriz de kabinede görüşülecek konular arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi