Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e Seslendi: 'Herkes Yargı Sonucunu Beklemeli'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gerilimle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Tunç, yargı sürecine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

CHP'nin kayyım kararına karşı İstanbul İl Başkanlığı'nda başlattığı protesto eylemi, polis ablukasıyla karşılaşınca tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, il binası önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını duyurdu. X hesabından açıklama yapan Tunç, devam eden yargı sürecinde yapılan açıklamalarda sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine dikkat çekti ve başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerini, halkın huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeye çağırdı.

ÖZEL'E ÇAĞRI

Tunç, devamında şu ifadeleri kullandı: Yargı kararlarına saygı göstermek herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk yaratacak sokak çağrılarından kaçınılmalı ve herkes yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemelidir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

