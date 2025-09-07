Bakan Yerlikaya’dan Sert 'Sokak' Uyarısı: 'Asla Müsaade Etmeyeceğiz!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde kayyıma karşı protesto kararı sonrası artan gerginlik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sert tepkisiyle yeni bir boyut kazandı. Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararları ortadadır. CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alınmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak hukuka açık meydan okumadır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, kamu düzenini ve milletimizin huzurunu bozacak her türlü girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrılarıyla provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimi görevden alınarak yerine geçici bir kurul atandı. Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin pazartesi günü il binasına gelmesi beklenirken CHP İstanbul Gençlik Kolları “Saraçhane ruhuyla direneceğiz; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” diyerek protesto çağrısında bulundu.

Valilik bunun üzerine eylem yasağı kararı aldı ve .ok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi. İl Başkanlığı binası ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il binasına dayanışma çağrısında bulunarak, "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

