TİP, CHP İl Başkanlığı’na Gidiyor: 'Hep Birlikte Kazanacağız'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınmasının ardından, Türkiye İşçi Partisi (TİP) dayanışma için harekete geçti. CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın çağrısıyla başlayan toplanma sürecinin ardından il binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, yollar polis barikatlarıyla kapatılmıştı. Duruma tepki gösteren CHP'li milletvekilleri ile emniyet güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

TİP’ten yapılan resmi açıklamada "Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanımız Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerimizden oluşan heyetimiz CHP İstanbul İl Başkanlığı’na doğru hareket etmiştir. Biz yılmayacağız, onlar yenilecek. Dayanışmayla mutlaka kazanacağız" denildi.

'HEP BERABER KAZANACAĞIZ'

Söz konusu açıklamayı X hesabından alıntılayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."

