TİP, CHP İl Başkanlığı’na Gidiyor: 'Hep Birlikte Kazanacağız'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyım kararına karşı başlayan protesto eyleminde destek vermek için heyetiyle birlikte bölgeye gidiyor. Baş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Darbelere karşı hep birlikte direneceğiz" dedi.

TİP, CHP İl Başkanlığı’na Gidiyor: 'Hep Birlikte Kazanacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınmasının ardından, Türkiye İşçi Partisi (TİP) dayanışma için harekete geçti. CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın çağrısıyla başlayan toplanma sürecinin ardından il binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış, yollar polis barikatlarıyla kapatılmıştı. Duruma tepki gösteren CHP'li milletvekilleri ile emniyet güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

TİP’ten yapılan resmi açıklamada "Genel Başkanımız Erkan Baş, Parti Sözcümüz Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanımız Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerimizden oluşan heyetimiz CHP İstanbul İl Başkanlığı’na doğru hareket etmiştir. Biz yılmayacağız, onlar yenilecek. Dayanışmayla mutlaka kazanacağız" denildi.

'HEP BERABER KAZANACAĞIZ'

Söz konusu açıklamayı X hesabından alıntılayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Darbelere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız."

Özgür Özel’den İstanbul Çağrısı: 'Son Uyarımdır, Bu Hatadan Dönün!'Özgür Özel’den İstanbul Çağrısı: 'Son Uyarımdır, Bu Hatadan Dönün!'Siyaset

İstanbul'da 'kayyım' alarmı! CHP İl Binası Ablukadaİstanbul'da 'kayyım' alarmı! CHP İl Binası AblukadaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP Kayyım
Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor
İstanbul'da 'kayyım' alarmı! CHP İl Binası Ablukada İstanbul'da 'kayyım' alarmı! CHP İl Binası Ablukada
Özgür Özel’den İstanbul Çağrısı: 'Son Uyarımdır, Bu Hatadan Dönün!' 'Son Uyarımdır, Bu Hatadan Dönün!'
Yanmış Tavaları Pırıl Pırıl Hale Getiriyor, Sadece 4 Malzeme Yetiyor! Yanmış Tavaları Pırıl Pırıl Hale Getiriyor, Sadece 4 Malzeme Yetiyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği Doktorlar Dizinin Yıldızı Sektör Değiştirdi
Teşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi Olduk TEŞEKKÜRLER FİLENİN SULTANLARI