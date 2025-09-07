İstanbul'da 'kayyım' alarmı! CHP İl Binası Ablukada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından başlayan gerilim büyüyor. Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından, CHP Gençlik Kolları 7 Eylül Pazar akşamı bina önünde toplanma çağrısı yaptı. Bunun üzerine polis, binaya çıkan tüm yolları ve sokakları trafiğe kapattı. CHP’li milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı araçların çekildiği bildirildi.

'TAM ANLAMIYLA DARBE'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis ablukasını 'tam anlamıyla bir darbe' olarak nitelendirerek, "Mahkeme yollara, sokaklara, insanlara kayyum atamadı. Ama görüyoruz ki burada siyasi bir müdahale var. AKP, siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Tüm İstanbulluları demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Bu arada İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 7 Eylül saat 20.00’den, 10 Eylül saat 23.59’a kadar her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sonucu seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı, yerine Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir heyeti kayyum olarak atadı. İki isim görevi kabul etmedi; Tekin, 8 Eylül’de binaya gideceğini duyurdu.

CHP İstanbul Gençlik Kolları da çağrı yaparak, “Demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanındayız" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA