AKP'li Ömer Çelik'ten Sert Çıkış! 'Bizlik Bir Şey Yok, CHP'liler CHP'lileri Şikayet Etmiş'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Ömer Çelik, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, ana muhalefet partisi tarafından "yargı eliyle saldırı" ile itham edildiklerini ve bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ömer Çelik, algı operasyonu yapıldığını belirterek "CHP Genel Başkanı Özel'in son birkaç haftadır cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük çirkin ifadeler var. Birinci meselesi kendi partisi ile uğraşmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar skandallar patlarken CHP ne ile meşguldür. Aslında tabloya baktığımızda konunun bizimle ilgisi yok. Bir takım CHP'liler bir takım CHP'lileri şikayet etmişler yargıya. Bu şikayetler yargı tarafından gündeme alınmış. Hepimiz bunları ekranlarda CHP'lilerden dinledik. Gelinen noktada CHP'lilerin CHP'lileri şikayeti ile ortaya çıkan bir tablo var. Siz bunlara kefilim diyebiliyor musunuz?" diye konuştu.

'CHP'NİN PROBLEMİ CHP İLE'

CHP yönetimi ve Özel'de çok ciddi bir "siyasi navigasyon" problemi olduğunu söyleyen Çelik, "Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar. CHP'ye hakim olmadaki cari açık cumhurbaşkanımıza saldırmakla kapatılamaz. Bu cari açık CHP'ye gönül vermiş vatandaşların hak etmediği noktaya geldi. CHP'li biri uzaklaştırılmışsa yerine başka bir CHP'li getirilmiş. Biz bir kere daha bütün teşkilatlarımız ile söylüyoruz; cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz. CHP'nin problemi bizimle değil CHP iledir" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yanıt verecek vakitleri olmadığını anlatan Çelik, "Anlaşılıyor ki CHP'de mutfakta kimse yok, herkes terk etmiş. Gazze konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya çalışıyor. "Erdoğan'ın Gazze'yi turistik bölge yapacağız diyenlere sözü yok" diyor ama girip baktığınızda cumhurbaşkanımızın onlarca sözü var. Eylül'deki BM Genel Kurulu'nda Filistin davası için en güçlü sesi cumhurbaşkanımız çıkaracaktır. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyeti son derece yanlış bir şey. Gazzeli kardeşimize bunları söylesin bakın ne yanıt alıyor. Bugün Filistin bayrağı yanına Türk bayrağını, cumhurbaşkanımızın resmini durduk yere asmıyorlar. Teşkilatlarımızın CHP'den gelecek sözlere yanıt verecek vakti yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi