MHP Yeşil Işık Yakmıştı... 'Komisyondan 5 Milletvekili Öcalan ile Görüşecek' İddiası

MHP'nin gündeme getirdiği "Komisyon terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşsün" önerisinin karşılık bulduğu iddia edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un belirleyeceği komisyon üyesi 5 milletvekilinin İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
MHP Yeşil Işık Yakmıştı... 'Komisyondan 5 Milletvekili Öcalan ile Görüşecek' İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç TBMM'de kurulan komisyon ile devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çağrı gelmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yapan Yıldız, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme ihtimalini işaret etmişti.

Feti Yıldız, yaptığı açıklama "Terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" demişti.

MHP Yeşil Işık Yakmıştı... 'Komisyondan 5 Milletvekili Öcalan ile Görüşecek' İddiası - Resim : 1

'ÇALIŞMALAR BAŞLADI' İDDİASI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, MHP'nin çağrısının ardından, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi 5 milletvekilinin İmralı Adası'na gitmesi için çalışmalara başlandığı iddia edildi.

Meclis Komisyonu’nda; 22’si AKP, 11’i CHP, 5’i DEM Parti, 4’ü MHP, 3’ü Yeniyol gruplarından ve grubu bulunmayan partilerden toplam 51 milletvekili yer alıyor. İddiaya göre, komisyonu temsilen, en çok 5 kişiden oluşan "İmralı heyeti" oluşturulacak. Öcalan ile yapılacak görüşmede, yeni çözüm süreci, silah bırakma, PKK’nın fesih süreci ve bölgede çeşitli isimler altında yer alan diğer örgütlerin (SDG/YPG vb.) durumu görüşülecek.

Öcalan’ın Söylediği İddia Edilen Sözler Gündem Yarattı: ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı'Öcalan’ın Söylediği İddia Edilen Sözler Gündem Yarattı: ''Seni Başkan Yaptırmayacağız' Selahattin ve Sırrı'nın Hatasıydı'Siyaset
MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'Siyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
MHP Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Tren Değil Uzak Mekiği! Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor... Zenginlerin Yeni Hobisi Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Buradan Arsa Alan Köşeyi Dönecek! Ünlü Ekonomist Üstüne Basa Basa Açıkladı: Yüzde Yüz Kazandırıyor Buraya Yatırım Yapan Köşeyi Dönecek
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda
'21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo! Kılıçdaroğlu’nun Yeni Planı Ne? '21 Eylül' Hamlesi Sonrası CHP’de Olağanüstü Senaryo
Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı: Mahkemeden Mutlak Butlan Kararı Gelirse Ne Olacak? Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel 'Kurultay' Planını Anlattı
Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu! Firari Emniyet Müdürü Teslim Oldu!