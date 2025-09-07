'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda

AKP’li Şamil Tayyar, Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasının il emniyet müdürü ile sınırlı kalmayacağını savundu. Tayyar'a göre sürpriz görevden almalar olabilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında verilen gözaltı kararıyla yeni bir boyut kazandı. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, soruşturmanın büyüyeceğini ve pazartesi günü başka bir kamu görevlisi için de sürpriz bir görevden alma kararı çıkabileceğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, soruşturmaya zarar vermemek adına görevden alınması beklenen kişinin ismini paylaşmadığını belirterek, “Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir kırılma olarak görüyorum. İnşallah devamı gelir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Arslan’ın eşi Melek Arslan da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Muhittin Böcek Soruşturmasında Yeni Adım: Emniyet Müdürü ve Eşine GözaltıMuhittin Böcek Soruşturmasında Yeni Adım: Emniyet Müdürü ve Eşine GözaltıSiyaset

