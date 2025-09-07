'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında verilen gözaltı kararıyla yeni bir boyut kazandı. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, soruşturmanın büyüyeceğini ve pazartesi günü başka bir kamu görevlisi için de sürpriz bir görevden alma kararı çıkabileceğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, soruşturmaya zarar vermemek adına görevden alınması beklenen kişinin ismini paylaşmadığını belirterek, “Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir kırılma olarak görüyorum. İnşallah devamı gelir” dedi.

Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor.



Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum.



Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir.



Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 6, 2025

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Arslan’ın eşi Melek Arslan da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

