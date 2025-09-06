300 Bininci Konutta da İşlem Tamam! Murat Kurum'a Sevgi Seli: 'Malatya Seninle Gurur Duyuyor'

Bakan Kurum, Malatya'da 300.000'inci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Kurum, "Bugün bir Anka kuşu gibi yeniden doğuyoruz. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Malatyalı vatandaşlar Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’daki 300.000'inci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni programına katıldı.

Kurum’un kürsüye geldiği anlarda, törene katılım sağlayan vatandaşlar yoğu bir sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, Kurum’a ithafen ‘Malatya seninle gurur duyuyor’ sloganı attı.

Malatya’daki törende açıklamalarda bulunan Kurum, "Bugün bir Anka kuşu gibi yeniden doğuyoruz. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz. Bugün Malatya'da 10 binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin torunlarının medeniyet yürüyüşü yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

'EVİNE GİREMEYEN KARDEŞİMİZİ BIRAKMAYANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

‘Bunu hiçbir zaman unutmayın’ diyen Kurum, “Bu yuvaları asil Türk milleti tamamlamıştır. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır” dedi.

Kurum, evlerin söz verilen tarihte teslim edileceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız” dedi.

