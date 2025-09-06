Diyarbakır'da İYİ Parti'nin İlçe Teşkilatı AKP'ye Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde siyasi dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve ilçe yönetimi, partilerinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katılma kararı aldı. Transfer, 6 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen bir törenle resmiyet kazandı.

Törene, AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AKP Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay katıldı. Yeni üyeler, Yılmaztekin ve Umay tarafından takılan parti rozetleriyle AKP saflarına resmen geçti.

Kaynak: İHA