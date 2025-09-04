Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye Açık Destek: 'Bir Araya Gelmemiz Gerekirse Her Zaman Hazırız'

CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel, ortak basın toplantısında konuştu. Dervişoğlu “Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim. Önümüzdeki hamleleri konuştuk. Türkiye'nin sorunları için ortak hareket edebiliriz. Erken seçime taraf değilim. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyen iki lider önemli açıklamalar yaptı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye Açık Destek: 'Bir Araya Gelmemiz Gerekirse Her Zaman Hazırız' - Resim : 1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

'HER ZAMAN HAZIRIZ'

İstanbul Kongresi iptal edilen CHP’nin yanında olduğunu belirten Müsavat Dervişoğlu “Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Özel ile görüşmesinin çok verimli olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, önlerindeki hamleleri konuştukları söyledi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye Açık Destek: 'Bir Araya Gelmemiz Gerekirse Her Zaman Hazırız' - Resim : 2
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu- CHP Genel Başkanı Özgür Özel

'İKTİDARIN DÜŞÜNMESİ GEREK'

Dervişoğlu, CHP’de tansiyon yükselten son gelişmelere ilişkin “Asliye hukuk mahkemeleri kararlarıyla geçmişe yönelik seçim sonuçları iptal edilirse nelere mal olacağını önce iktidarın düşünmesi gerektiğini vurgu yapmak istiyorum” dedi.

'TEHLİKELİ SONUÇ DOĞAR'

“Eğer seçim, kongre sonuçları ile uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybettiğinden bahsetmek gibi tehlikeli sonuç doğar” diye konuşan Dervişoğlu, bunun iktidar için son derece tehlikeli bir durum olacağını belirtti.

Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye Açık Destek: 'Bir Araya Gelmemiz Gerekirse Her Zaman Hazırız' - Resim : 3
Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde

CHP'YE AÇIK DESTEK VERDİ

Dervişoğlu “Özellikle 2017 referandumu ile alakalı şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse Türkiye'deki sistem değişikliği, 2018 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor. Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu tür müdahalelere karşı direnç gösterme ihtiyacı hasıl olursa, açık net; hem şahsen hem İYİ Parti olarak bundan geri durmayız" diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye Açık Destek: 'Bir Araya Gelmemiz Gerekirse Her Zaman Hazırız' - Resim : 4

ERKEN SEÇİME RED

Erken seçim tartışmasının yaşanmasından yana taraf olmadığını söyleyen Dervişoğlu, “2027'de yapılacak seçim erken seçim değildir. İYİ Parti olarak buna onay vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır” dedi.

'SEÇİM HUKUKUNU ASKIYA ALAN KARAR'

Kendisine çok sayıda partiden mail, öneri geldiğini söyleyen Özgür Özel, "Diyorlar ki ‘Türkiye’de dünya kadar asliye hukuk mahkemesi var. Bunların her birine her birimiz başvuralım. Birinden birisi referandumdaki şaibeden dolayı referandumu iptal edebilir. Biz bu seçimin iptal edilmesini son derece sağlıksız, Türkiye’deki seçim hukukunu askıya alan, bir karar olarak görüyoruz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önceki değerlendirmelerini hatırlatan Özel “Seçim hukuku, itiraz hukukudur. İtirazların karara bağlanmasıyla son bulur. Bunun Anayasa Mahkemesi bile YSK kararlarına karşı itiraz yapılabilen bir mahkeme değildir” sözleriyle tepki gösterdi.

'KARARLA BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kumpas kurduğunu öne süren Özel “Bütün kararlar tartışmalı hale gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu Yüksek Seçim Kurulu’nun değerli üyelerinin vereceği kararla birlikte göreceğiz” diyerek YSK’nın Türkiye’nin seçim hukukunu koruyup kollayacağına inandıklarını söyledi.

