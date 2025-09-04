Avcılar ve Beşiktaş Operasyonunda Yeni Gelişme! İki Kişi Tutuklandı

Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 5 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Avcılar ve Beşiktaş Operasyonunda Yeni Gelişme! İki Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "itirafçı" Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Son olarak soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Orada da söz konusu şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

7 kişiden 2'si tutuklanırken, 5'i yurt dışı yasağı ve adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Aziz İhsan Aktaş Soruşturma
