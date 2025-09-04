30 Gün Denizin Dibinde Kalmıştı, Otopside Korkunç Detay! Halit Yukay'ın Elleri ve Yüzü...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açıldığı teknesi Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) cansız bedeni, 30 gün sonra 68 metre derinlikten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu belirlendi.

Hürriyet'in aktardığına göre; gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

ÇARPMA KONUSUNDA KUVVETLİ DELİLLER

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan "Arel 7"nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay'ın parçalanan teknesi ile "Arel 7"nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği, geminin tahrip olan ve çarpma bölgesi diye düşünülen kısımdan alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu anlaşıldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Halit Yukay'ın cansız bedeninin teslim edildiği Sahil Güvenlik görevlileri de bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Oradaki otopsi işlemlerinin ardından Yukay'ın naaşı ailesine teslim edildi. Yukay’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü. İş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet