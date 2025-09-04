İmamoğlu ile Diploması İptal Edilmişti! Galatasaray Üniversitesi'nden Profesöre Skandal Dayatma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart 2025 tarihinde aldığı karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diplomaları, 1990 yılındaki yatay geçiş işlemlerinde “usulsüzlük” gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu isimler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın da Türkiye’deki lisans ve doktora diplomaları iptal edildi. Ancak Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının geçerliliği devam ediyor.

ÜNİVERSİTEDEN 'EMEKLİLİK' TALEBİ

Gazeteci Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Galatasaray Üniversitesi, Ataay’dan emeklilik başvurusu yapmasını talep etti. 50 yaşındaki Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, bu talep üzerine emeklilik dilekçesi vererek akademik kariyerine veda etmek zorunda kaldı. Altaylı, cezaevinden YouTube kanalına gönderdiği bir mektupta, “Aylin Ataay Saybaşılı’nın Türkiye’deki yüksek lisans ve doktorası iptal edildi. Sorbonne Üniversitesi doktorasını iptal etmedi ancak Galatasaray Üniversitesi emeklilik başvurusu yapmasını istedi. 50 yaşında bunca bilgi ve eğitim ıskartaya çıktı” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERİ DESTEK VERMİŞTİ

Diploma iptali kararının ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, hocalarına destek olmak için bir araya geldi. 20 Mart’ta kampüste toplanan öğrenciler, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla Prof. Dr. Ataay’ı alkış yağmuruna tuttu. Ders amfisine öğrencileriyle giren Ataay, bu destek karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin protesto ve boykot eylemleri, kararın akademik camiada yarattığı yankıyı gözler önüne serdi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'yı yalnız bırakmadı



Saybaşılı o anlar karşısında gözyaşlarını tutamadıhttps://t.co/PqHBSxsPKq pic.twitter.com/zdyZvEKJcr — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 20, 2025

NACİYE AYLİN ATAAY SAYBAŞILI KİMDİR?

1989 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını ise hem İstanbul Üniversitesi hem de Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı. İnsan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanında çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayımlanan Ataay, 2018 yılında profesör unvanı almıştı. Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının geçerliliği sayesinde “Dr.” unvanını kullanmaya devam edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi