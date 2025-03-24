Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğrencilere Üstü Kapalı 'Boykot' Uyarısı

İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da diploması iptal edilmişti. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri hocalarına sahip çıkmış ve Saraçhane protestolarına destek vererek boykot kararı almıştı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilere hem mail hem de mesaj atarak üstü kapalı 'boykot' uyarısında bulundu.

Eda Narin Eda Narin
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğrencilere Üstü Kapalı 'Boykot' Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, dün İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmasıyla devam ediyor. İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası tüm Türkiye 6 gündür protestolarına devam ediyor.

Protesto dalgasını başlatan ise üniversite öğrencileri oldu. Öğrenciler dersleri boykot ederek Saraçhane'deki İBB binası önüne giderek seslerini yükseltti. Protestolara ilk katılan üniversitelerden biri de Galatasaray Üniversitesi'ydi.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN HOCALARINA TAM DESTEK

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen hocaları Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'ya sahip çıkmış ve o görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Öğrenciler, Saybaşılı'ya destek verdikten sonra yürüyüşe geçmiş ve ilk müdahale Beşiktaş'ta gerçekleşmişti.

BOYKOT KARARI

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri boykot kararı almış ve üniversitenin akademisyenleri de öğrencilere desteğini şu cümlelerle açıklamıştı:

"Biz Galatasaray Üniversitesi Eğitim Sen üyesi bilim emekçileri olarak, öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik hakların kullanımından yana olduğumuzu bildiriyoruz. Üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarını, öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz."

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğrencilere Üstü Kapalı 'Boykot' Uyarısı - Resim : 1

REKTÖRLÜKTEN ÖĞRENCİLERE 'BOYKOT' UYARISI

Öğrencilerin protestoları devam ederken Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilere hem mail hem de mesaj atarak üstü kapalı 'boykot' uyarısında bulundu. İşte Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nün öğrencilere attığı mail ve mesaj:

"Değerli öğrencilerimiz, Galatasaray Üniversitesi, köklü eğitim mirası, akademik ve eleştirel düşünceye verdiği değer, dayanışma ruhu ve akademik mükemmeliyet anlayışıyla öne çıkan bir kurumdur.
Üniversitemiz, ifade özgürlüğünü ve eğitim hakkını dengeli bir biçimde koruma kararlılığını tüm bileşenleriyle birlikte sürdürmektedir. Farklı düşüncelerin saygı ve nezaket içinde dile getirilebildiği, özgür ve güvenli bir akademik ortamın kesintiye uğramadan devamlılığını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu çerçevede, akademik hayatın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için eğitim-öğretim faaliyetlerimizin akademik takvimde planlandığı şekilde devam edeceğini önemle hatırlatırız. Öğrencilerimizin de üniversitemizin değerlerine yakışır bir bilinçle; üniversitemizin asli işlevi olan eğitim öğretim düzenini aksatmadan, herkesin bir diğerinin hakkına saygı gösterdiği bir ortamda, karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog içinde birlikte hareket edeceklerine yürekten inanıyoruz."

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden Öğrencilere Üstü Kapalı 'Boykot' Uyarısı - Resim : 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2023'te 13 üniversiteye rektör atamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Galatasaray Üniversitesi'nin yeni rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ olmuştu.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN REKTÖRÜ MUHAMMED ULUDAĞ KİMDİR?

Abdurrahman Muhammed Uludağ Ankara Fen Lisesi'nde okudu. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Grenoble II Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi'nde Yrd.Doç.Dr.olarak görev almaya başladı. 2010 yılında profesör unvanı aldı.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularÜniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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