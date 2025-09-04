Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme

Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! İşletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S., “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edildi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Son Güncelleme:
Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, 30 Mart 2025’te bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen Kozan ailesi, kiraladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören bir ampul içine gizlenmiş Wi-Fi özellikli kamerayı fark ederek polise şikayette bulundu. Olayın ardından işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48) gözaltına alındı ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapanca Belediyesi, işletmeyi süresiz mühürledi.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme - Resim : 1

AMPUL ÜSTÜNDE PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Hüseyin K.’nın cep telefonunun teslim edilmeden önce sıfırlanarak verilerin silindiği, ancak 7 Mart’ta gizli kamera takılı ampulün fotoğrafının telefonunda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Tansel S.’ye ait parmak izi ampul üzerinde tespit edildi.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme - Resim : 2

PARMAK İZİNDE DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Sanıklar, mahkemede suçlamaları reddederek kameranın nasıl yerleştirildiğine dair bilgilerinin olmadığını savundu. Hüseyin K., telefonundaki uygulamanın dış güvenlik kameraları için kullanıldığını, Tansel S. ise ampulü diğerlerinden ayırmadığını ve parmak izinin işletmedeki rutin işlerden kaynaklandığını iddia etti.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme - Resim : 3

ŞOK TAHLİYELER!

Dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, yaklaşık dört aydır tutuklu olan Hüseyin K. ve Tansel S.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısının, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini gerekçe göstererek tahliye talep ettiği belirtildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Ampulde Parmak İzi Çıkmıştı! Bungalov Skandalında Akılalmaz SavunmaAmpulde Parmak İzi Çıkmıştı! Bungalov Skandalında Akılalmaz SavunmaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bungalov Sakarya Sapanca
Son Güncelleme:
Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı
Tüm Hayatınız Tek İmzayla Karara Bilir: Fotoğrafçılar Tek Tek Anlattı: İşte Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 Hareket Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 İşaret
Özgür Özel’den Kurultay Çıkışı: ‘İsterse CHP’ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz’ ‘İsterse CHP’ye Kayyum Atasınlar, Yolumuzda Yürüyeceğiz’
İmamoğlu ile Diploması İptal Edilmişti! Galatasaray Üniversitesi'nden Profesöre Skandal Dayatma Galatasaray Üniversitesi'nden Profesöre Skandal Dayatma
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi