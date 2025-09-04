Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, 30 Mart 2025’te bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen Kozan ailesi, kiraladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören bir ampul içine gizlenmiş Wi-Fi özellikli kamerayı fark ederek polise şikayette bulundu. Olayın ardından işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48) gözaltına alındı ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapanca Belediyesi, işletmeyi süresiz mühürledi.

AMPUL ÜSTÜNDE PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Hüseyin K.’nın cep telefonunun teslim edilmeden önce sıfırlanarak verilerin silindiği, ancak 7 Mart’ta gizli kamera takılı ampulün fotoğrafının telefonunda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Tansel S.’ye ait parmak izi ampul üzerinde tespit edildi.

PARMAK İZİNDE DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Sanıklar, mahkemede suçlamaları reddederek kameranın nasıl yerleştirildiğine dair bilgilerinin olmadığını savundu. Hüseyin K., telefonundaki uygulamanın dış güvenlik kameraları için kullanıldığını, Tansel S. ise ampulü diğerlerinden ayırmadığını ve parmak izinin işletmedeki rutin işlerden kaynaklandığını iddia etti.

ŞOK TAHLİYELER!

Dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, yaklaşık dört aydır tutuklu olan Hüseyin K. ve Tansel S.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısının, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini gerekçe göstererek tahliye talep ettiği belirtildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA