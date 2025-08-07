Ampulde Parmak İzi Çıkmıştı! Bungalov Skandalında Akılalmaz Savunma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Mart tarihinde İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan Kozan ailesi, bungalovda yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etmişti.

Ailenin emniyete giderek şikayette bulunmasının ardından işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. tutuklanmıştı. Tutuklu şüpheliler, ilk kez hakim karşısına çıktı.

'FOTOĞRAFINI GÖNDEREREK NE OLDUĞUNU SORDUM'

İşletme sahibi Hüseyin K., kendini şöyle savundu:

Olay günü müştekileri karşılayan ve bungalova yerleştiren Tansel’dir. Müştekiler rezervasyon için ben irtibata geçtim. Bungalovun ücretini bir kısmını hatırladığım kadar 16 bin lirasını Mesut Kozan’dan aldım, diğer kısmını girişte Tansel ilgilendiği için o aldı. Müştekiler gelmeden önce 7 Mart’ta kamera bulunan ampulü buldum ve fotoğrafını göndererek ne olduğunu sordum, onun bana ne yazdığını hatırlamıyorum. Ben bu kameralı ampul ile diğer ampuller arasında herhangi bir fark görmedim, depoya koydum. Bu ampul bungalovdaki masanın üzerinde duruyordu. Bu ampulün depodan bungalovdaki jakuzinin üstündeki tesisata nasıl takıldığını bilmiyorum.

'TANSEL’İN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Tansel, bana bungalovda ara sıra yardıma geliyordu. Beraber temizlik yapıyor, müşterilerle ilgileniyordu. Isıtmalarda sorun olduğunda kazanla ve elektrikle ilgileniyordu. Telefonumda tespit edilen programlar benim tesisimin dış güvenliği için kullandığı programlar. Dış kamera görüntülerini izleyebilmem için yüklediğim programdır. Söz konusu ampulden görüntü izlemedim, aktarmadım. Söz konusu ampulü diğer ampuller gibi zannettim, Tansel’in olabileceğini düşündüm. Mağdurum, zararım ve suçlunun en çok ortaya çıkmasını ben isterim.

'AMPUL BİLE TAKACAK DURUMDA DEĞİLDİM'

Tansel S., kendini şöyle savundu: Ben yemek masasında buldum ampulü mutfak çekmecesindeki yedek ampullerin yanına koydum. Ampul diğer ampuller gibiydi sadece altında sensör olduğunu, altından geçerken yandığını düşündüm önemsemedim. Hüseyin’e ise sensörlü lamba sanırım dediğimi ve çekmeceye koyduğumu söyledim. Bu ampulün müşteriler tarafından bırakıldığını düşündüm. Gizli kamera olabileceğini düşünmedim. Olay tarihinde diz ameliyatı geçirdiğim için ikinci kata çıkacak ampul bile takacak durumda değildim. Hüseyin’in dedesi vefat ettiğinden benden yardım istedi. Daha öncede yardım ettim. İşletmenin çakıl taşına kadar birçok yerde parmak izim olması muhtemeldir. Haftada 1 veya 2 gün bungalova uğrarım. Söz konusu bungalovda çalışan temizlikçi işçiler vardı ve olaydan 2 ay öncesinde kadar geliyorlardı.

'MÜŞTERİLER TAKMIŞ OLABİLİR'

Bungalovlarla Hüseyin K. ve ailesi ilgilenirdi. Ampul bozulduğu zaman bazen ben bazen de Hüseyin değiştiriyordu. Bu ampulü düzenli gelen müşteriler takmış olabilir. Bu şekilde sensörlü ampul yoktu. Bu ampulü Hüseyin yada müşteriler koymuştur diye çekmeceye koydum. Ampulün resmini Hüseyin bana göndermiş olup onun parmak izinin çıkmaması ve benim parmak izimin çıkması tuhafıma gitmiştir. Ben müştekileri bungalova yerleştirirken Hüseyin yoktu. Müştekiler gelmeden önce temizliği ben yapmış olabilirim hatırlamıyorum beraber de yapmış olabiliriz. Hüseyin’in dedesi öldüğünde İstanbul’a gidip geliyordu o dönemde ben ilgilenirdim. Ben rezervasyonlara karışmazdım. Sadece temizlik ve karşılamalarla ben ilgilenirdim. Ben burayı işletmiyorum, yardım için geliyordum. Beraatımı talep ediyorum.

Hazırlanan iddianamede Hüseyin K.'nin kimlik bilgileri tespit edilemeyen ancak telefonda "R.Z." olarak kayıtlı bulunan bir şahısla yaptığı görüşmeyi kendi cep telefonundan kayda aldığı ve bu görüşmede "Olası parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, yani o konuda ne olur" gibi sorular sorduğu yer almıştı.

Kaynak: DHA