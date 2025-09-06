CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara’da Büyük Miting Kararı

CHP, 15 Eylül’deki kurultay iptal davasından bir gün önce, 14 Eylül’de Ankara’da miting düzenleyecek. 900’den fazla delegenin desteğiyle 21 Eylül’de olağanüstü kurultay için başvuran CHP, “Hodri meydan” diyor.

CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara’da Büyük Miting Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın görüleceği 15 Eylül 2025 tarihinden bir gün önce, 14 Eylül Pazar günü Ankara’da büyük bir miting düzenleme kararı aldı. CHP Ankara İl Başkanlığı, mitingin yerini belirlemek için temaslarını sürdürürken, bu hamle parti içindeki birlik mesajını güçlendirmeyi ve yargı sürecine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

CHP, 900’ün üzerinde delegenin imzasını toplayarak 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Genel Başkan Özgür Özel’in imzasıyla yapılan bu başvuru, parti tabanının iradesini ortaya koyarak kurultay iptal davasına karşı net bir tavır sergiliyor. Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, davanın “sonuç odaklı değil, CHP’yi tartıştırmaya ve iktidar yürüyüşünü engellemeye yönelik bir siyasi operasyon” olduğunu ifade etmişti.

CHP İstanbul’da Kayyım Krizi: Hasan Babacan’dan Sonra Yedeği Gökmen Güneş de Görevi ReddettiCHP İstanbul’da Kayyım Krizi: Hasan Babacan’dan Sonra Yedeği Gökmen Güneş de Görevi ReddettiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP CHP’nin 38. Olağan Kurultayı Ankara
Şamil Tayyar'dan Tepki Çeken Öneri Şamil Tayyar'dan Tepki Çeken Öneri
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı