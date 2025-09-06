CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara’da Büyük Miting Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın görüleceği 15 Eylül 2025 tarihinden bir gün önce, 14 Eylül Pazar günü Ankara’da büyük bir miting düzenleme kararı aldı. CHP Ankara İl Başkanlığı, mitingin yerini belirlemek için temaslarını sürdürürken, bu hamle parti içindeki birlik mesajını güçlendirmeyi ve yargı sürecine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

CHP, 900’ün üzerinde delegenin imzasını toplayarak 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Genel Başkan Özgür Özel’in imzasıyla yapılan bu başvuru, parti tabanının iradesini ortaya koyarak kurultay iptal davasına karşı net bir tavır sergiliyor. Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, davanın “sonuç odaklı değil, CHP’yi tartıştırmaya ve iktidar yürüyüşünü engellemeye yönelik bir siyasi operasyon” olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi