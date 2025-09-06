Muhittin Böcek Soruşturmasında Yeni Adım: Emniyet Müdürü ve Eşine Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Muhittin Böcek Soruşturmasında Yeni Adım: Emniyet Müdürü ve Eşine Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığını ifade etti. Saymaz, gözaltı kararının yanı sıra Arslan’la bağlantılı başka kişilerin de gözaltına alınabileceğini öne sürdü.

Emniyet müdürünün eşi Melek Arslan hakkında da gözaltı kararı verildi. Savcılık, gözaltı kararını, belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişi ile bir iş insanının beyanları doğrultusunda verdi. Arslan’ın eşinin iş insanı Fazlı Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü, hesabına maaş adı altında yüksek meblağlar yatırıldığı iddia ediliyor.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

İlker Arslan, meslek hayatına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yapan Arslan, 16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muhittin Böcek Antalya
