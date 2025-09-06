Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
EGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü ilker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: