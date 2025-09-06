Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü ilker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi