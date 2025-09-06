Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü ilker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Emniyet Antalya
