Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son zamanlarda bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş'ın ismini kullanarak sahte e-posta adresleri üzerinden vatandaşlardan kişisel bilgiler talep ettiğini belirterek, uyarıda bulunuldu.

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Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin'
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden İstenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Emniyet Genel Müdürlüğü
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