Denizli'deki Yangından Şoke Eden Görüntüler! Yangını O Büyüttü... Kimse Engel Olamadı

Denizli’nin Buldan ilçesinde altıncı gününde kontrol altına alınan yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Dağdan yuvarlanan alevli bir kütük, ormanlık alanda yeni bir yangın başlatarak alevlerin büyümesine neden oldu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 28 Ağustos’ta başlayan ve Aydın’a kadar yayılan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden Buldan’a yönelmişti. İlçe merkezine kadar ulaşan alevler, Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde paniğe yol açtı. Bazı ev ve ahırlar yanarken, mahalle sakinleri ekiplerle birlikte canlarını zor kurtardı. Yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve iki mahalledeki 84 ev tahliye edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Devletin tüm imkanları ve vatandaşların yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangınla ilgili yeni bir görüntü dikkat çekti. Gönüllü gençlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, dağdan yuvarlanan alevli bir kütüğün yolun karşısına geçerek henüz zarar görmemiş ormanlık alanı tutuşturduğu anlar yer aldı.

Denizli'deki yangının ardından yemyeşil ormanlar kömür karasına döndü

GENÇLER DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA...

Buldan’a bağlı Çatak ile Bostanyeri mahalleleri arasındaki Geleyli Tepesi’nde çekilen görüntülerde, motosikletleriyle yangın bölgesine ulaşan gençlerin, kütüğü durdurmaya çalıştığı görüldü. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı ve kütüğün düştüğü yerde alevler kısa sürede yayıldı. İki taraftan alevlerin arasında kalan gençler, bölgeden hızla uzaklaşarak canlarını zor kurtardı.

