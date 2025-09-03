Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı

Karabük'ten Kastamonu'ya sıçrayan yangınlarla mücadelede son durumu Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı. Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiren Bakan Yumaklı, "Şu an için aktif bir yangın yok." bilgisini paylaştı.

Son Güncelleme:
Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Karabük'te başlayıp Kastamonu'ya sıçrayan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Ekipler bu yangını söndürmeye çalışırken Karabük'te yeni bir yangın daha çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, "Siz bir yangınla mücadele ederken yeni bir cephe açıldığında müdahale süreniz uzuyor. Oralara müdahale stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu üç yangın için de bugün kontrol altına alındı bilgisini paylaşmak istiyorum. Şu an için aktif bir yangın yok. Dün orman dışı alanda çıkıp söndürülen 38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi ve tamamı söndürüldü. Şu yangınların hepsinin çok büyük bir risk kategorisinde olduğunu, üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Meteorolojik veri geldiğinde paylaşıyoruz. 15 Ekim'e kadar biz teyakkuz halinde olacağız." dedi.

KASTAMONU ÜÇ GÜNDÜR YANIYOR

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı - Resim : 1
Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gece duran hava müdahalesi sabah saatlerinde tekrar başladı.

KASTAMONU'DA 9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu iki ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor. Pazar günü Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı. O yangınla mücadele edilirken Araç ilçesi Akgeçit köyü'nde ikinci orman yangını çıktı. İki yangın arasında yaklaşık 5 kilometre var. Ekipler alevlerin birleşmemesi için uğraşıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güzece, Kızılören, Yangının etkili olduğu bölgede daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de AFAD koordinesinde boşaltıldığı bildirildi.

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, bin 46 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

DUMANLAR ANKARA'YA ULAŞTI

Ankara’yı saran yoğun dumanlar görüntülendi. Akşam saatlerinden itibaren Ankara’yı saran yoğun duman Ankaralıları endişelendirdi. Ankara Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ankara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka ÇıktıAnkara’yı Saran Duman Korkuttu: Gerçek Başka ÇıktıGüncel
Biri Sönüyor, Diğeri Başlıyor! Ormanlarımız Alevlere TeslimBiri Sönüyor, Diğeri Başlıyor! Ormanlarımız Alevlere TeslimGündem
İstanbul'daki Orman Yangını Kontrol Altındaİstanbul'daki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Etiketler
Orman yangınları Kastamonu
Son Güncelleme:
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Galatasaray’dan Bir Bomba Transfer Daha: Takımına Resti Çekti Geliyor! Dursun Özbek 30 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı Bir Bomba Transfer Daha
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Gürsel Tekin'den Çarpıcı Sözler: ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi