Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Karabük'te başlayıp Kastamonu'ya sıçrayan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Ekipler bu yangını söndürmeye çalışırken Karabük'te yeni bir yangın daha çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

11.00 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, "Siz bir yangınla mücadele ederken yeni bir cephe açıldığında müdahale süreniz uzuyor. Oralara müdahale stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu üç yangın için de bugün kontrol altına alındı bilgisini paylaşmak istiyorum. Şu an için aktif bir yangın yok. Dün orman dışı alanda çıkıp söndürülen 38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi ve tamamı söndürüldü. Şu yangınların hepsinin çok büyük bir risk kategorisinde olduğunu, üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Meteorolojik veri geldiğinde paylaşıyoruz. 15 Ekim'e kadar biz teyakkuz halinde olacağız." dedi.

08.00 KASTAMONU ÜÇ GÜNDÜR YANIYOR

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Dumanları Ankara'ya kadar ulaştı...



📌Kastamonu'daki yangın 3. gününde



📌Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor pic.twitter.com/lDppMci8Bd — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2025



Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gece duran hava müdahalesi sabah saatlerinde tekrar başladı.

02.00 KASTAMONU'DA 9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu iki ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor. Pazar günü Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı. O yangınla mücadele edilirken Araç ilçesi Akgeçit köyü'nde ikinci orman yangını çıktı. İki yangın arasında yaklaşık 5 kilometre var. Ekipler alevlerin birleşmemesi için uğraşıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güzece, Kızılören, Yangının etkili olduğu bölgede daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de AFAD koordinesinde boşaltıldığı bildirildi.

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, bin 46 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

01.00 DUMANLAR ANKARA'YA ULAŞTI

Ankara’yı saran yoğun dumanlar görüntülendi. Akşam saatlerinden itibaren Ankara’yı saran yoğun duman Ankaralıları endişelendirdi. Ankara Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kastamonu'daki yangının dumanları Ankara'ya kadar ulaştı



📌Şehri saran yoğun duman ve yanık kokusu vatandaşları endişelendirdi pic.twitter.com/QUB1vxHH07 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2025

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA