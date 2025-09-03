Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya savaş ve krizlerle boğuşurken birçok ülke hava savunma sistemi için Rusya’nın kapısını çaldı. Ancak Moskova’nın, kendi kullandıkları dışında stoklarında hazır S-400 bulunmadığı öğrenildi. Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Rusya’nın, 2019’da Türkiye’ye teslim ettiği fakat Ankara’nın aktif olarak kullanmadığı S-400 sistemlerini geri alıp başka ülkelere satmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemi sayesinde S-400’e olan ihtiyacını her geçen gün azaltıyor. NATO şemsiyesine entegre edilemeyen sistemin füzeleri ise raf ömürlerinin yarısına geldi ve bakım ihtiyacı doğdu.

ABD UÇAKLARI VERMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

ABD, Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamış ve Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Mevcut tabloda, ABD ile F-16 tedarik görüşmelerini sürdüren Türkiye’nin, ilerleyen dönemde F-35 projesine geri dönme isteği de dikkate alındığında, S-400’leri geri vermeye sıcak bakabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye, 2017’de Rusya ile yaptığı anlaşmayla 2,5 milyar dolar karşılığında 2 adet S-400 sistemi satın almış, teslimatlar ise 2019’da gerçekleşmişti.

Kaynak: Nefes