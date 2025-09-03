Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor

Rusya’nın, Türkiye’ye teslim edilen ancak aktif kullanılmayan S-400’leri geri almayı düşündüğü öğrenildi. S-400'ler nedeniyle ABD'den F-35 uçaklarını teslim alamayan Türkiye’nin ABD ile yeniden anlaşma masasına oturabileceği konuşuluyor.

Son Güncelleme:
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya savaş ve krizlerle boğuşurken birçok ülke hava savunma sistemi için Rusya’nın kapısını çaldı. Ancak Moskova’nın, kendi kullandıkları dışında stoklarında hazır S-400 bulunmadığı öğrenildi. Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Rusya’nın, 2019’da Türkiye’ye teslim ettiği fakat Ankara’nın aktif olarak kullanmadığı S-400 sistemlerini geri alıp başka ülkelere satmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor - Resim : 1

Öte yandan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemi sayesinde S-400’e olan ihtiyacını her geçen gün azaltıyor. NATO şemsiyesine entegre edilemeyen sistemin füzeleri ise raf ömürlerinin yarısına geldi ve bakım ihtiyacı doğdu.

ABD UÇAKLARI VERMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

ABD, Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamış ve Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Mevcut tabloda, ABD ile F-16 tedarik görüşmelerini sürdüren Türkiye’nin, ilerleyen dönemde F-35 projesine geri dönme isteği de dikkate alındığında, S-400’leri geri vermeye sıcak bakabileceği değerlendiriliyor.

Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor - Resim : 2

Türkiye, 2017’de Rusya ile yaptığı anlaşmayla 2,5 milyar dolar karşılığında 2 adet S-400 sistemi satın almış, teslimatlar ise 2019’da gerçekleşmişti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?Gözden Kaçmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'F-35' Mesajı! 'Trump'a İnanıyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'F-35' Mesajı! 'Trump'a İnanıyorum'Siyaset

Kaynak: Nefes

Etiketler
Rusya Uçak
Son Güncelleme:
Bakan Tunç'tan CHP'li Belediyelere Operasyonlara İlişkin Açıklama: 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın' 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın'
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Anıtkabir'e Giren Askerler Polis Tarafından Arandı, CHP Tepki Gösterdi Tepki Çeken Karelere CHP'den Soru Önergesi
Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor' Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor