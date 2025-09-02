Bakan Tunç'tan CHP'li Belediyelere Operasyonlara İlişkin Açıklama: 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Tunç, "Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil." dedi.

Bakan Tunç, "Belediyelere yönelik soruşturma siyasi değil, savcılar görevini yapıyor. İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette yargının kararları eleştirilebilir. Hakarete varan cümleler kullanılırsa maksat farklıdır. Burada hep beraber soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devletidir. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Demokratik hukuk sistemi vardır. Geçmişte hukuk sistemiyle ilgili olarak sıkıntılı süreçlerden geçti bu ülke. Hukuk sistemi içinde vesayetçi örgütlenmeleri yaşadı bu ülke." ifadelerini kullandı.

Manavgat soruşturmasını hatırlatan Tunç, "Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor." diye konuştu.

CHP lideri Özel, Bakan Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti

'KENDİSİ ECZACI, HUKUKÇU OLSA BİLİRDİ'

CHP lideri Özgür Özel'i de hedef alan Tunç, "Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir" diye konuştu.

Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izni verilmektedir. Adalet sistemimizi yıpratmayan yönelik ibarelerden kaçınmak gerekir. Kapsamlı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. Tüm bunlar belli bir zaman alan hususlar. Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir."

'RABİA NAZ' SORUSUNA YANIT

AYM'nin 'soruşturma özensiz yürütüldü' diyerek hak ihlali kararı verdiği Rabia Naz Vatanın babası Şaban Vatan, mahkemenin 350 bin lira tazminat kararına "Tazminat değil, adalet istiyoruz" diyerek tepki göstermiş ve Bakan Tunç'a seslenerek yargılamanın yeniden yapılmasını istemişti.

AYM, Rabia Naz'ın yaşam hakkının özensiz soruşturma nedeniyle ihlale uğradığını belirlemişti

Konuyla ilgili soruya Bakan Tunç, şöyle yanıt verdi:

"Çocukların korunması önemli. Çocuklar en savunmasız kişiler. Burada adli soruşturma gerçekleşti o dönemde. Yargılamalar yapıldı, karar kesinleşti. Aile iddialarını sürdürdü. Meclis'te de bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Yargı süreçleri kesinleşti, tamamlandı. Aile o süreçle ilgili AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. Soruşturmada eksiklikler ve ihmaller şeklinde hak ihlali olduğu ve manevi tazminata karar verildi. Oradaki gerekçelere bakmak lazım. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi ona bakmak gerekir. Yeniden yargılamanın bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararı verilebiliyor. AYM bir tazminata karar verdi. Yargı mensuplarımız bunu inceleyecektir ve bir karara varacaktır."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle gündeme gelen suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Kamuoyunda çokça tartışılan bir konu haline geldi. Çocukların yaşına uygun bir yargılamanın yapılması önemli. Bununla ilgili taslak çalışmamız var. Yaşa göre cezada indirimde kademelendirme söz konusu. Suç işlendikten sonra artık cezalandırma aşaması. Dolayısıyla önemli olan suç işlenmeden önce önleyici tedbirler almak." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi vermişti. “Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?” diye soran CHP lideri Özel, 7 soruya 15 günlük Anayasal süresi içinde yanıt istemişti.

Türkiye'nin, 19 Mart 2025 tarihinde, demokrasiyi hedef alan sivil darbe teşebbüsü olarak nitelendirdiği bir girişime maruz kaldığını belirten Özel, "Soruşturma safhalarında masumiyet karinesinin ihlal edildiği, 163 gün geçmesine karşın iddianamenin hala yazılmadığı ve tutukluluk hallerinin, somut deliller sunulmamasına rağmen sürdürüldüğü görülmektedir. Bu süreçte, milletimizin adalete olan inancını zedeleyen hukuk dışı pek çok durum yaşanmaktadır. Siyasi parti genel başkanlarının yazılı soru önergesi vermesi, siyasi tarihimizde çok örneği olan bir durum değildir. Ancak siyasi alanda size yönelttiğim tüm sorulara, 'Türkiye bir hukuk devletidir' şeklinde yanıt verdiğiniz için yazılı önerge halinde yöneltmek durumunda kaldığım sorularımın, Anayasa’nın 98’inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içinde yanıtlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi