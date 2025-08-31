Özgür Özel, 'Hodri Meydan' Dedi... 'Sandık Gelecek, Sen Gideceksin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerin 51'incisi Sinop’ta düzenlendi. İktidara buradaki konuşmasında sert sözlerle yüklenen Özel, seçim çağrısında bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimizin şehrin dünya kadar sorunu var. Kaçıp giden Japonlara rağmen hala nükleer santral diye bir derdimiz var. Nükleer santrali Sinop'ta isteyen bir kişi yok, Türkiye'de isteyen bir kişi var. O birine inat o santrali yaptırmayacağız!

'HASTANE VAR EKİPMAN YOK'

* Sinop'ta hastane var ama ekipman yok. Sinoplu çocuklar hep Atakum doğumlu. Dünya kadar hasta Atakum yolunda heba oluyor. Sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 52. sırada olan Sinop, 8 yıl sonra Türkiye'de 81. sıralamaya gerilemiş.

* Maalesef en büyük sorunun yaşandığı alanlardan bir tanesi balıkçılık. Millet sanıyor ki mazotu biz 50 liraya alırken, tekneler 20 liraya alıyor. Tekneler 40 liraya mazot alıyor. Kurulan HES'ler dereleri kuruttu, oralarda balıkçılık bitti. 183 tane Sinoplu balıkçı ortadan kaybolmuş, denize açılamıyor. Balıkçıdan tezgaha gidene kadar fiyatlar katlanıyor. Reis ve tayfaların sosyal güvenceleri yok. İktidarımızda, açıklanan ilk bakanlar kurulunda denizcilik bakanlığı kurulacak, bu sorunların tamamı o bakanlık tarafından çözülecek.

* Beşli çetelerin, yamyamların, kırk haramilerin dadandığı illerden biri de Sinop. Cengiz'in bakır madeni açmak istediği Boyabat'ta 51 bin ağacın, 30 bin dekar çeltiğin madene kurban edileceğini duyduk. Sizler mücadelede, direnmede, toprağınızı korumada bugüne kadar önemli başarılar elde ettiniz, Boyabat'ta Cengiz'in madenine karşı siz mücadele edeceksiniz biz de sizin yanınızda olacağız.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

* Dünyadaki bütün ülkelerdeki gıda enflasyonunun ortalaması Türkiye'nin 4'te biri kadar. Biz tam 4 katıyız. Bazı utanmazlar çıkıyor, "Dünyada kriz var, her yerde enflasyon var" diyor. Dünya enflasyonu çözdü, çözemeyen bunlar. Hani diyorlar ya CHP sorunları söylüyor, çözümleri söylemiyor. Geçen sene CHP, tüzüğünü değiştirdi. 4-9 Eylül'ü kuruluş haftası yaptı. 550 akademisyen, kanaat önderlerini CHP bir araya getiriyor. Bu hafta TÜRK-İŞ 88 bin lira ilan etti yoksulluk sınırını. Bu rakamı biz değil TÜRK-İŞ açıklıyor. Meydanda 88 bin liradan çok evine para girenler el kaldırsın... Milletin durumu kötü. Millet yoksul, Tayyip Bey fakir sevmiyor deyince diyor ki "Millete hakaret ediyor." Bu millete en büyük hakaret bu güzel insanları bu maaşlara mahkum etmektir, yazıklar olsun size. Kur korumalı mevduat ile 60 milyar lirayı fakirden aldı, zengine akıttı. Vergiyi ödemeyen de kodamanlar, çünkü siyaset bir tercih işidir. Tayyip bey fakiri sevmez, zengini düşünür, onun gönencine bakar.

SEÇİM ÇAĞRISI

* AK Parti'nin bir kara düzeni var. Zengini daha zengin eden, yoksulu daha yoksul yapan muhtaçlaştıran bir düzen var. Oy zamanı hatırlayıp sonra sırt çeviren bir düzen var. Şimdi insan içine çıkabiliyorlar mı, buradan sesleniyorum: Yüzde 29 ile seni orada oturtmam. Eyy Erdoğan sandık gelecek, sen gideceksin... Hodri meydan!

* Ben hiç seçim kaybetmedim diyordu, küllüm yalan... Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu kaybetti, ara seçimde milletvekili adayı oldu kaybetti, sonra kendi kurduğu partisiyle uzun süre seçim kazandı. 31 mart 2024 günü CHP ve belediye başkanlarına kaybetti. Türkiye'de bir namağlup var. 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığını kazanan biri var, 5 yıl sonra İstanbul Büyükşehir'i iki kere arka arkaya kazanan biri var. 5 yıl sonra tekrar aday olduğunda 1 milyondan fazla farkla kazanan biri var. 4 kere üst üste kazanan, Erdoğan'ın korkulu rüyası Ekrem İmamoğlu var.

Kaynak: ANKA