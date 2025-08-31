MHP'li Yönter'den 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Pazarlık, Taviz, Teslimiyet Yok,

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter “Terörsüz Türkiye” sürecinin pazarlıkla değil kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti. Terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini belirten Yönter, bu sürecin milletin ortak talebi olduğunu söyledi. Yönter, “Türkiye'nin de kamburlarından kurtulacak bir süreç olarak şu anda tarihe geçmiştir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İstanbul Kuş Cenneti’nde düzenlenen bir toplantıda, mahalle muhtarları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Yönter, muhtarların sahadaki sıkıntılarını çok iyi bildiklerini vurgulayarak, bu sorunların çözümü için taşın altına ellerini koymaktan çekinmediklerini belirtti.

‘YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?’

Cumhur İttifakı’nın boş sözlerle değil, somut adımlarla hareket ettiğini söyleyen Yönter, İstanbul’da geride kalan yılların boşa harcandığını savundu. Eleştirilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yüklenen Yönter, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'un çalınan yılları var şu anda. Heba olan, geride kalan yaklaşık 5-6 yıllık bir dilimi var. İstanbul'da şu anda Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nin bir sorunu mu konuşuluyor yoksa o belediyedeki hırsızlık, bu belediyedeki rüşvet mi konuşuluyor? Yazık günah değil mi?"

ÖZGÜR ÖZEL’E ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulunan Yönter, iddia edilen yolsuzluklarla ilgili sorumluluk alınması gerektiğini söyledi. Yönter, "Haysiyeti varsa, siyasi ahlakı varsa şu anda Türkiye'nin sırtına binen bu yolsuzluk tufanını, bu yolsuzluk ağırlığını kaldırır mı? Yüzleşmesi lazım, millete çıkıp özür dilemesi lazım. Beykoz'da, diğer yerlerde yaşananlardan hangi birimiz hicap duymuyoruz? Biz milletin kesesine, devletin kasasına el uzatan, musallat olan rüşvetçileri, hırsızları affedecek miyiz? Bunun partisi, ideolojisi, siyaseti olur mu?” ifadelerini kullandı.

Toplumun rüşvet ve hırsızlıkla mücadelede net bir duruş beklediğini belirten Yönter, halkın ekonomik sıkıntılar çektiğini belirtti. Yönter, “İnsanlarımız asgari ücretle zar zor geçiniyor. Emeklilerimiz hayat mücadelesi veriyor. Pazardan artık gramla alışveriş yapanlar bile var, doğrudur. Hayat pahalılığı bir realite, enflasyon düşüyor, hayat pahalılığının da inşallah Cumhur İttifakı olarak üstesinden geleceğiz” dedi.

MHP'li Yönter'den 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Pazarlık, Taviz, Teslimiyet Yok, - Resim : 1

‘BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET PARALARI GİDİP GELİYOR’

İstanbul’da büyük bir yolsuzluk düzeni kurulduğunu iddia eden Yönter, yaşananları şu ifadelerle eleştirdi: “İstanbul'da bir rüşvet, yolsuzluk tezgahı kurulmuş. Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş. İhalelerden alınan komisyonlar, birilerini zenginleştirmiş. Kameralar, bantla kapatılıyor. Reva mı bu? Baklava kutularında rüşvet paraları gidip geliyor, reva mı bu?”

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ MESAJI

Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye vizyonuna değinen Yönter, Cumhur İttifakı’nın ülkeyi bu hedefe adım adım taşıyacağını ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Yönter, "Terörsüz Türkiye, milletimizin hemen hemen tamamının desteklediği, hiçbir pazarlığın, tavizin, teslimiyetin, gizli kapaklı ilişkilerin olmadığı, şeffaf ve samimi bir şekilde sürdürülen, Türkiye'nin de kamburlarından kurtulacak bir süreç olarak şu anda tarihe geçmiştir. Terör örgütünün bir an evvel silahları tamamıyla teslim etmesi veya yakması, lağvedilen örgütle ilgili gerekli adımların, çalışmaların yapılması" diye konuştu.

'TÜRKİYE'MİZİN ÖNÜ AÇIK'

Suriye’deki gelişmelerin çözümünün de iç cepheyi güçlendireceğini belirten Yönter, vatandaşlara umutlu olmaları çağrısında bulundu. Yönter "Türkiye'mizin önü aydınlıktır. Hepinizden istirham ediyorum. Umutlu olun, hepiniz bize güvenin. Biz size çünkü güveniyoruz, inanıyoruz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz” dedi.

Kaynak: AA

