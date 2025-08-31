Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Basınına Yazdı: 'Tarih Böylesini Görmedi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in önde gelen gazetelerinden People’s Daily için bir makale kaleme aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, makalenin "Barış ve Adalet İçin Ortak Yol" başlığıyla Çince ve İngilizce olarak okurlara sunulduğunu ifade etti.

Burhanettin Duran'ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde Türkiye’nin dış politikasında güven tesis etme, diyalog kanallarını açık tutma ve krizleri çözme iradesini işaret etti. Erdoğan, "Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" mesajını yinelerken, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde üstlendiği rolden de makalede bahsedildi. İnsani koridorların açılması ve esir takaslarında da Türkiye’nin kritik katkısına değinildi.

'ÇİN İLE İLİŞKİLER DERİNLEŞECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Tianjin şehrinde düzenlenen 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne de değinerek, "Türkiye’nin küresel adalet, hakkaniyet ve kapsayıcı düzen vizyonunu uluslararası toplumla paylaşacağını" belirtti. Erdoğan, "Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin, karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışı temelinde daha da derinleşeceğini" söyledi.

'SOYKIRIM EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN'

Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani trajediye de dikkat çekerek, "Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Mevcut uluslararası sistem, bu krizlerin üstesinden gelmekte ve masumların haklarını korumakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşananlar, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm ve soykırımın en çarpıcı örneklerinden biridir. Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesinin yanı sıra diplomasi aracılığıyla ateşkesin sağlanması ve sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Kaynak: ANKA