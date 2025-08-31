‘Süreç’ Komisyonuna Mola: Yeni Toplantı Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK’nin kendini feshetmesi ve örgütün sembolik olarak silah bırakmasının ardından, çözüm sürecine dair yol haritasının çizilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta toplanmayacak.

5 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlayan komisyon, bugüne kadar yedi kez bir araya geldi. İlk toplantısında çalışma yöntemlerini belirleyen komisyon, sonraki oturumda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bilgi aldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (Fotoğraf: AA)

KOMİSYON KİMLERLE GÖRÜŞTÜ, SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Komisyon, şehit ve gazi ailelerinin dernekleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Türkiye Barolar Birliği, bazı baro başkanları ve önceki dönem Meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun önümüzdeki toplantısına iş dünyası temsilcileri, kamu çalışanları ve işçi sendikaları ile “çatışma çözümü” alanında uluslararası çalışmaları bulunan akademisyen ve uzmanların davet edileceğini açıkladı.

10-11 EYLÜL'DE YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR

Komisyonun bu hafta toplanmama kararı almasında hem siyasi partilerin yoğun programları hem de davetli isimlerin takvimlerinin etkili olduğu belirtildi. Bir sonraki toplantının 10-11 Eylül tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

STK temsilcileri ve ilgili kurumlarla yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının ardından, eylül ayı sonunda “eve dönüş”, “infaz yasası” gibi başlıklarda yasal düzenlemelerin sınırlarının çizilmesi için komisyonun yoğun bir çalışma temposuna girmesi bekleniyor. Bu süreçte komisyon üyelerinden öneriler alınacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Fotoğraf: AA)

Komisyonun başkanlığını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamada, "Yukarıdan, tepeden inme bir yasal düzenleme değil, olgunlaşarak gündeme getirilecek. Biz çerçeveyi oluşturacağız, teklifimizi yapacağız, kararı verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'dur. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak. Burada aslolan yasaların uygun bir şekilde çıkarılması ve Türkiye kamuoyunun çok büyük kesiminin buna olur vermesi” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA