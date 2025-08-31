MHP'li Feti Yıldız'dan ‘İnfaz Sistemi’ Çıkışı: 'Ceza Hukuku Amaç Değil Araçtır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ceza hukukunun esas amacının mahkumları topluma kazandırmak olduğunu ifade etti. Yıldız, modern infaz rejiminin odak noktasının bireylerin yeniden sosyalleştirilmesi olduğunu belirterek, bu süreci sekteye uğratacak uygulamalara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

,Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz hukukunun günümüzde geçirdiği dönüşüme dikkat çekerek, “Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin” ifadelerini kullandı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın bir amaç değil, araç olduğuna vurgu yaptı.

Yıldız açıklamasında, ceza hukukunda temel ilkenin artık değiştiğini belirtti. Cezanın bizatihi bir amaç olmadığını dile getiren Yıldız, cezaların toplumsal düzenin korunması, bireylerin suçtan uzak durmalarının sağlanması ve yeniden suç işleme ihtimallerinin azaltılması için kullanılan bir yöntem olduğuna işaret etti.

‘TOPLUMA KAZANDIRMAK ESAS HEDEF’

MHP’li Yıldız, infaz hukukunda klasik anlayışın terk edilerek daha modern ve insan odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini söyledi. Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cezalandırmayla ulaşılmak istenen, ceza yaptırımı tehdidiyle vatandaşların kanuna uygun davranma eğilimlerini arttırmak, bireylerin gelecekte başka bir suç işlemesini engellemek, en önemli ve esas olan amaç ise mahkumların yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle, günümüz infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayış terk edilerek yerini mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerini hedefleyen eğilime bırakmıştır.

'FIRSAT VERİLMESİN'

Ceza politikası da mahkûmları sosyalleştirme amacına dönük bir değişim geçirmiş olup, mahkumların, sosyal hayata hızlıca adapte olabilmeleri, sosyal sorumluluk bilinci içinde suçtan uzak kalarak hayatlarını sürdürebilmeleri, sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri çağdaş infaz rejiminin temel amacı haline gelmiştir. Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin."

