'KHK' Sorusu Yeniden Gündemde… Feti Yıldız’dan Yeni Paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un gündeme getirdiği Geçiş süreci kanunu”na dair, bir kullanıcının “KHK’liler arasında bağlantı var mı?” sorusunu içeren paylaşımını alıntılayarak yeniden paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili bir paylaşımı yeniden gündeme taşıdı.

Gazeteci Hilal Köylü’nün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “geçiş süreci kanunu”na dair yaptığı değerlendirmeyi aktardığı paylaşımın altına bir kullanıcı, “Bununla beraat almış KHK’liler arasında bağlantı var mı?” sorusunu yöneltti.

Bu paylaşımı MHP'li Yıldız, kendi hesabında yeniden paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, aynı gün kaleme aldığı ve ‘Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin hukuku’ başlığını taşıyan yazısında, mevcut şartlara uygun şekilde özel bir ‘geçiş süreci kanunu’ çıkarılması gerektiğini dile getirmişti.

KHK İLE İLGİLİ SÖZLERİ REDDETMİŞTİ

Mayıs 2025’te Serbestiyet’ten Hilal Köylü ile yaptığı röportajda Feti Yıldız’ın, TBMM’ye sunulması planlanan infaz düzenlemesine ilişkin olarak, “KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı” dediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Feti Yıldız, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır. Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir. Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

Hilal Köylü de duruma açıklık getirerek şu sözleri paylaştı: MHP'li Feti Yıldız herkesin merakla beklediği infaz düzenlemesinin prensipleri hakkında net mesaj veriyor: İnfazda eşitlik. Yıldız'ın yeni anayasa mesajı da çok dikkat çekici. Feti Yıldız'ın KHK mağdurlarıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Feti Bey'le ilgisi olmayan cümleler teknik bir sıkıntıdan ötürü onunmuş gibi yansıdı. Lütfen röportajın bu halini dikkate alınız!”

