'İBB Soruşturmasında Dört İddianame Yolda! Mahkeme Eylül'de'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye bürokratı ile siyasetçinin tutuklandığı soruşturmada, iddianamelerin yazılmaya başlandığını iddia etti.

Tayyar, soruşturma kapsamında dört ayrı iddianame hazırlanacağını, ilk duruşmanın ise Eylül ayında görüleceğini söyledi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her itirafla derinleşen soruşturma sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı” ifadelerini kullanarak sürecin hem siyaseti hem de kamuoyunu gerdiğini belirtti.

“Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de yargılama süreci başlayacak” diyen Tayyar, mahkemenin kurulmasıyla birlikte sürecin hız kazanacağını ve herkesin 'eteğindeki taşı dökeceğini' ifade etti.

AKTAŞ'A 20 KİŞİLİK KORUMA ORDUSU

Tayyar’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş oldu. Aktaş’ın ev hapsi kararının kaldırıldığını belirten Tayyar, tehditler nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından kendisine bir resmi koruma tahsis edildiğini, ayrıca Aktaş’ın 15 ila 20 özel korumasının bulunduğunu belirtti.

Tayyar, sürecin uzamasının siyaseti gerdiğini ve kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli de diğer MHP’li yöneticiler de, şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdi. Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor."

İBB soruşturması.



Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:



1/İddianamenin teslim takvimi.

2/Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.



Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı.



Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 23, 2025



NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında çok sayıda belediye bürokratı ve CHP’li siyasetçi gözaltına alınmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadelerin ardından birçok kişi hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi