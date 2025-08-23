'İBB Soruşturmasında Dört İddianame Yolda! Mahkeme Eylül'de'

AKP’li Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, iddianamelerin yazılmaya başlandığını ifade etti. Tayyar, soruşturma kapsamında dört ayrı iddianamenin hazırlanacağını, ilk duruşmanın ise Eylül ayında görüleceğini söyledi.

Son Güncelleme:
'İBB Soruşturmasında Dört İddianame Yolda! Mahkeme Eylül'de'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye bürokratı ile siyasetçinin tutuklandığı soruşturmada, iddianamelerin yazılmaya başlandığını iddia etti.

Tayyar, soruşturma kapsamında dört ayrı iddianame hazırlanacağını, ilk duruşmanın ise Eylül ayında görüleceğini söyledi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her itirafla derinleşen soruşturma sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı” ifadelerini kullanarak sürecin hem siyaseti hem de kamuoyunu gerdiğini belirtti.

'İBB Soruşturmasında Dört İddianame Yolda! Mahkeme Eylül'de' - Resim : 1

“Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de yargılama süreci başlayacak” diyen Tayyar, mahkemenin kurulmasıyla birlikte sürecin hız kazanacağını ve herkesin 'eteğindeki taşı dökeceğini' ifade etti.

AKTAŞ'A 20 KİŞİLİK KORUMA ORDUSU

Tayyar’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş oldu. Aktaş’ın ev hapsi kararının kaldırıldığını belirten Tayyar, tehditler nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından kendisine bir resmi koruma tahsis edildiğini, ayrıca Aktaş’ın 15 ila 20 özel korumasının bulunduğunu belirtti.

Tayyar, sürecin uzamasının siyaseti gerdiğini ve kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli de diğer MHP’li yöneticiler de, şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdi. Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor."


NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında çok sayıda belediye bürokratı ve CHP’li siyasetçi gözaltına alınmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadelerin ardından birçok kişi hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş KararİBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş KararSiyaset

İBB Soruşturmasında 24 Kişiye Adli KontrolİBB Soruşturmasında 24 Kişiye Adli KontrolGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Şamil Tayyar
Son Güncelleme:
Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu
MHP Lideri Bahçeli'den Kritik Mesajlar... CHP Lideri Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Fitne Rüzgarının Ehemmiyeti Yok' Özgür Özel'e Sert Tepki... 'Fitne Rüzgarının Ehemmiyeti Yok'
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’ Uğur Dündar'a Çok Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’
Oto Devi O İlimizi Seçti! Yüzlerce Kişiye İş Kapısı Olacak, Dev Araba Fabrikası İçin Geri Sayım Başladı Yeni Araba Fabrikası Kuruluyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’ Uğur Dündar'a Çok Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi