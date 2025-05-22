MHP'li Feti Yıldız ‘KHK Mağdurları’ İddiasını Yalanladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün basında yer alan 'infaz düzenlemesi' haberine ilişkin açıklamada bulundu. Haberde kendisine ait olduğu belirtilen "KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı" sözlerine ilişkin açıklama yapan Yıldız, ifadelerin kendisine ait olmadığını vurguladı..

Haberi yalanlayan Yıldız, "Benim , KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır. Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır . Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir. Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Benim ,

KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır.

Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır .

Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir.

Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır.

Kamuoyuna… — Feti Yıldız (@YildizFeti) May 22, 2025

HABERİN İÇERİĞİ NEYDİ?

Bugün basında çıkan bir haberde, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini fesih kararını duyurduktan sonra, infaz düzenlemesi konusunda siyasi partiler arasında görüşmelerin hızlandığı belirtildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in MHP ve DEM Parti ile görüştüğü ve Meclis'teki diğer partilerle görüşmelerini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı planladığı aktarıldı. AKP ve MHP tarafından hazırlanan taslak metnin, yapılacak değişikliklerin ardından 5 Haziran’dan önce Meclis Başkanlığı'na sunulması beklendiği ifade edildi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenleme ile ilgili açıklamalar yaptığı haberde, Yıldız’ın "KHK mağdurlarını da kapsamalı" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.