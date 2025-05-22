CHP'li Gökçek'ten Laik Eğitim Vurgusu

İstanbul Bağcılar’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan A.D’nin derslerde müfredata bağlı kalmadığı, ders verdiği çocukların yaş gruplarına yönelik soyut ve somut algı seviyelerini yok sayarak dini konular anlattığı ve çocukların kişisel verilerinin korunması ilkesini hiçe sayarak sınıf ortamına dair videolar çekerek bu videoları sosyal medya hesabında yayımladığına yönelik görüntüler Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul milletvekili Ali Gökçek, Meclis’e verdiği soru önergesinde öğretmen A.D.’nin müfredat dışı ve laikliğe aykırı ders anlatımlarını sosyal medya hesabından paylaşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Laik ve bilimsel eğitim ilkelerinin çiğnendiğini vurgulayan Gökçek, “Bu sözde eğitimcinin nereden güç aldığını tahmin etmek zor değil. Bir öğretmenin fütursuzca müfredat dışı, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzak, ayrıştırıcı konuşmalar yapması; bu konuşmaları öğrencilerinin kişisel haklarını ihlal eder şekilde sosyal medyada şahsi popülaritesi için kullanmasına asla müsamaha gösterilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Gökçek “’Çocukken şort giydir, mini etek giydir! Büyüdüğünde tesettüre girmesini bekle(ME)’ üst yazısı ile paylaşılan ve çocukların yüzlerinin net bir şekilde görüldüğü videoda A.D. müfredatta yer almayan, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzak, ayrıştırıcı konuşmalar yapmaktadır. İlgili şahsın sosyal medya hesabı incelendiğinde benzeri çok sayıda paylaşım olduğu da görülmektedir. Tüm bunlar olurken Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yetkililerin yaşananları görmezden gelmesi bu sözde eğitimcinin nereden güç aldığını da bizlere göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

Gökçek, Bakan Tekin’e şu soruları sordu:

A.D. isimli öğretmenin çocukların kişisel haklarını ihlal eder şekilde sosyal medyada paylaşımlar yaptığından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

İlgili eğitimci hakkında bugüne dek herhangi bir idari işlem uygulanmış mıdır?

Bahse konu son videoya ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlemde bulunulması düşünülmekte midir?