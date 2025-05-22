Kılıçdaroğlu'nun Avukata Hakaret İddiasıyla Yargılandığı Dava Düştü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan "hakaret" davası, müştekinin şikâyetini geri çekmesiyle düşürüldü. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme, müştekinin geri adım atması üzerine davayı sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki grup toplantısında İnal’a yönelik sarf ettiği “bu kadar kirli bir adam yoktur” ve “bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim” şeklindeki sözleri suçlama konusu olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep etmişti. Taraflar uzlaştırma aşamasında anlaşamamış ancak İnal, davanın son duruşmasında şikâyetinden vazgeçmişti. Bu gelişme üzerine mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.

Kaynak: İHA