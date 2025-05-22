Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Trump ile Görüşme' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilerle alakalı konuşurken, bir Amerika seyahatinin olabileceğini söyledi ve "Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Sayın Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu. Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde. Karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Trump ile Görüşme' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Amerika'da yayınlanan Newsweek dergisinde "Trump'ın müttefiki" olarak bahsedilmesine ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek bir ittifak ilişkileri olduğunu doğruladı.

Türkiye'nin giderek güçlendiğini anlatan Erdoğan, "Gelinen nokta, kuşkusuz siyasetteki istikrarın neticesi. 23 yılda ülkemizin ekonomi, siyaset, dış politika, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Biz Türkiye’yi güçlendirmeye devam edeceğiz. İleriye doğru attığımız her adım ülkemizin de bizim de sözümüzü kuvvetlendiriyor. Sadece Sayın Trump ile değil birçok liderle iyi ilişkiler kurduk" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Bir Amerika seyahatinin olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Türkiye-Amerika ilişkileri birilerinin zannettiği gibi önemsiz değildir. Sayın Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu. Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde. Karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var. Diğer konuya gelince biz bunları nazarı dikkate almıyoruz, çünkü milletimiz, kimin ne yaptığını ve kimin ne söylediğini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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