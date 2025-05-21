İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Milletvekilleri İstifa Hazırlığında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevden alındığını açıklamıştı.

Öte yandan İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki tutukluluğu devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreçte yeni bir döneme girildi.

Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyetinin İmralı turları başladı. Görüşmelerin ardından ise tarihi yeniden şekillendirecek gelişmeler yaşandı.

Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakması için seslendi ve bu olumlu karşılık buldu. Kongresini toplayan terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararı aldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, siyasetin tansiyonunun daha da artacağını ifade etti.

Selvi yaşanan gelişmelerin ardından milletvekili istifalarının söz konusu olduğunu ve AKP ile CHP'ye yeni geçişlerin yaşanacağını iddia etti.

Selvi'nin köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tüm bu gelişmeler siyaseti yeniden şekillendiriyor.

Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor.

Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak.

AK Parti ve CHP’ye yeni milletvekili geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?"

Kaynak: Hürriyet