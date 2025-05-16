İktidara Yakın Yazardan Flaş İddia: Terör Örgütü Lideri Öcalan İmralı'dan Çıkacak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a seslenmesinin ardından yeni bir sürecin ilk adımları atıldı.

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakmaları için tarihi bir çağrıda bulundu. Öcalan çağrısına ise PKK'dan olumlu karşılık geldi.

Kongresini toplayan örgüt fesih ve silah bırakma kararı aldı. PKK'dan yapılan açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında sürecin ardından Abdullah Öcalan'a ne olacağını yazdı. Öcalan'ın serbest kalacağı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını öne süren Selvi, "Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi İmralı’dan çıkma gibi bir talebi de yok. Öcalan’ın infaz koşullarında bir değişiklik olmayacak. Ancak İmralı’daki koşulları biraz daha iyileştirilebilir. Öcalan, 26 yıldır cezaevinde. Buna rağmen PKK’ya silah bırakma ve fesih kararı aldırmayı başardı. Çünkü silahı bırakma kararı alınması kadar sürecin bundan sonraki yönetimi de önemli. Bazı istihbarat servisleri ve PKK içinden bazı gruplar süreci sabote etmek isteyebilir.

O nedenle sürecin amacına ulaşması için Öcalan’ın zaman zaman devreye girmesi gerekebilir. O nedenle İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi bekleniliyor.

Öcalan’a kimi zaman kısıtlamalar getiriliyordu. İmralı’ya giden koster arızalı denilerek ailesiyle ve avukatlarıyla bir süre görüşmesi mümkün olmuyordu. Artık koster arızaları yaşanmayacak. Öcalan, ailesi, avukatları ve misafirlerle görüşebilecek. Ancak bu yine MİT’in kontrolü altında gerçekleşecek."

Kaynak: Hürriyet