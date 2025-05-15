Bakan Fidan'dan YPG Çıkışı: Atılması Gereken Adımlar Atılmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

YPG'nin Suriye'deki durumuna ilişkin konuşan Fidan, YPG'nin askeri yapısının çözülmesi gerektiğini ancak henüz bu yönde bir adım atılmadığını söyledi.

Bakan Fidan, "YPG'nin askeri yapıları çözülmeli. Suriye'deki orduya her şeyi teslim etmesi gerek. YPG'nin atması gereken adımlar atmadığını görüyoruz. Sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Rusya ile Ukrayna arasında üç yıldır süren savaşın ardından İstanbul'da başlayacak barış görüşmelerine ilişkin de bilgi verdi. Bakan Fidan, Rus heyetinin ve ABD heyetinin Türkiye'ye ulaştığını aktardı.

Telefon görüşmelerinin de sürdüğünü ifade eden Fidan, "Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

RUSYA-UKRAYNA

"Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynuyor. Antalya'daki gündemimizde küresel ve bölgesel meseleler vardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çalışmaları yoğunlaştı, barışın ancak müzakerelerle mümkün olduğunu söyledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da, Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, ABD'den bir heyet de İstanbul'da.

Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için nihai çabaların ortaya çıktığını göstermekte. Bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Sadece yüz yüze görüşmeler değil, telefon trafiği de yaşanıyor.

Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor. Umarız adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu konusunda mutabıkız. Biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaları sürdürüyoruz. Suriye ve ABD dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız. Biz bazı ülkelerle birlikte Suriye'nin DEAŞ ile mücadelesini desteklemek için adımlar atıyoruz.

YPG'nin askeri yapıları çözülmeli. Suriye'deki orduya her şeyi teslim etmesi gerek. YPG'nin atması gereken adımlar atmadığını görüyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz.

Suriye'deki istikrarın hayata geçmesi için, tek bir silahlı gücün Suriye'de bulunması gerekiyor. Biz bu prensipler çerçevesinde Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi