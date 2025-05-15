CHP'li Sarı: Balıkesir'e İstiklal Madalyası Verilsin

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan Kuvayı Milliye ruhunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla andıklarını belirtti. Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir’in Kurtuluş Savaşı’ndaki öncü rolünü vurguladı ve “15 Mayıs 1919’da Balıkesir’de yanan Kuvayı Milliye meşalesi, işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişini başlatmıştır. O gün, sadece Balıkesir için değil, Anadolu’nun her köşesi için bir uyanış, bir umut günü olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kuvayı Milliye hareketinin Balıkesir’de Alacamescit’te 41 kahramanın öncülüğünde başladığını hatırlatan Sarı, bu direnişin kısa sürede tüm cephelere yayıldığını, Ayvalık’ta sıkılan ilk kurşunla cephe savaşlarının başladığını ve Bandırma’daki son kurşunla zaferin taçlandığını dile getirdi. Sarı, “Ayvalık, Soma, Akhisar ve İvrindi cephelerinde tam 14 ay boyunca süren mücadele, Balıkesirlilerin yurt sevgisini ve kararlılığını tarihe altın harflerle yazmıştır. Balıkesir halkı, varını yoğunu vatan savunmasına adamış, Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü olmuştur.” dedi.

'MADALYA BİR LÜTUF DEĞİL, HAK TESLİMİDİR'

Bu destansı mücadelenin yalnızca geçmişin değil, geleceğin de rehberi olduğunu vurgulayan Serkan Sarı, Balıkesir’in tarihte üstlendiği bu hayati rolün hak ettiği sembolle ödüllendirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Bugün bir kez daha ifade ediyorum: Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin yalnızca güçlü bir halkası değil, aynı zamanda başkentidir! Bu tarihi rol, İstiklal Madalyası ile taçlandırılmalıdır. Balıkesir’in bu onuru alması bir lütuf değil, gecikmiş bir hak teslimidir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 28. Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğumuz ilk kanun teklifiyle bu talebi resmen gündeme taşıdık.”

'MİLLETİMİZİN ORTAK GURURU'

İstiklal Madalyası’nın Balıkesir halkının vatanperverliğinin ve şehit-gazilerinin fedakarlığının en anlamlı sembolü olacağını belirten Sarı, “Bu onur, sadece Balıkesirlilerin değil, tüm milletimizin ortak gururu olacaktır. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın, her kesimin destek verdiği bu talep; milletvekillerimizden akademisyenlerimize, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesin ortak iradesini yansıtmaktadır. Balıkesir’in İstiklal Madalyası’nı hak ettiğine dair en ufak bir tereddüt yoktur.” dedi.

Açıklamasının sonunda, Serkan Sarı şu ifadelerle mesajını tamamladı:

“Bu anlamlı günde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Balıkesir’in yiğit evlatlarıyla gurur duyuyor, Kuvayı Milliye Günü’nü yürekten kutluyorum.”