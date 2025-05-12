Bakan Fidan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği! Rusya-Ukrayna Görüşmesi Öncesi Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi diplomasi trafiğini hızlandırdı. Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İşte görüşmelerde ele alınan konular...

Bakan Fidan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği! Rusya-Ukrayna Görüşmesi Öncesi Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı

15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasındaki görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ELE ALINDI

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile görüşmesinde ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

RUS MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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