Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme! 'Aralanan Fırsat Penceresi Kaçırılmamalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme! 'Aralanan Fırsat Penceresi Kaçırılmamalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

'ARALANAN FIRSAT PENCERESİ KAÇIRILMAMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

'ERDOĞAN'A MİNNETTARIM'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmede Türkiye'de yapılacak toplantı hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının önemli detayları görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak görüşe sahibiz." ifadelerini kullandı.

'PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ'

Zelenskiy, müttefiklerin de ateşkesin izlenmesini sağlamasının önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız."

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Ukraynalı lider, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barışı sağlamaya yönelik ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA-ANKA

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