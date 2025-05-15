Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na Yeni Öneri Sundu: '3 Sizden, 3 Bizden' Teklifi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan ana muhalefet lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada ve protestolarda tutuklanan kişilere haksızlık yapıldığını vurguladı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yaşananları kendi tuttukları hukukçularla soruşturma çağrısı yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tutuklama ortada fol yok yumurta yokken, delil yokken yapılabilecek bir şey değildir. Şu anki durum, tutuklayanların, tutukladıkları kişilerle baş edememelerinden dolayı yaptıkları bir şey haline geldi. Jammerlar falan dediler, onlar da olmadı ellerinde patladı.

'DOKTOR DİYE SAVCILIĞA GÖTÜRÜYORLAR'

Şimdi hükümlülere ne yapıyorlar? Doktor kontrolüne götüreceğiz diye savcının karşısına çıkarıyorlar. 'İstediğim gibi ifade vermedin, bunu değiştir evine git' diyorlar. Böyle şey olur mu? Salması gereken adamları salamıyorlar, 'Bu kadar tuttuk ne diyeceğiz?' diye. Tayyip Bey'in talimatı var diye düşünüyorlar. Bir suç varsa itiraf edildiyse delildir, iftira delil olmaz. İftiracılık suçtur. İftira attığınız yarın öbür gün suçsuzluğunu ispatlarsa o iftiracıların hepsi yarım hapse girer.

'HAKLI ÇIKMAKTAN YORULDUK'

Kimse kimseyi suça itmeye çalışmasın. Tayyip Bey başsavcı tarafından kandırılıyorsa, üç hukukçu görevlendirsin araştırsın. Üç de biz görevlendirelim. Tayyip Bey'i yine kandırıyorlarsa beş sene sonra 'Milletim affetsin' diyeceğine bugünden oturulsun bakılsın. 'Biz bir su örgütü icat edemedik' desinler bitsin artık. Biz haklı çıkmaktan yorulduk. Olmayanı, hatanızı kabul edeceksiniz ve arkadaşlarımız çıkacak.

Öcalan'ın kurduğu PKK ile barış yapılırken, Atatürk'ün kurduğu partinin başkanlarına böyle hukuksuzluk yapamazsınız. Bizim dediğimiz şey, şehit ailelerinin zarar görmemesi durumunda biz barışa varız. Ama biz de artık zarar görmeyelim.

'BELEDİYE DENETLEMEK SAVCININ İŞİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni bir düzen çıkışı oldu. Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması AKP'li belediyelerin de desteğiyle CHP'nin aktardığı bir husustur. Ama şimdi yerel yönetimlere kayyım atayanlar belediyelerin çoğunluğu CHP'ye geçince böyle bir çıkış yapıyor. Belediyeleri Sayıştay denetler, ne olup bittiğini ortaya koyar, bir şey varsa ona göre cezası olur. Belediyeleri denetlemek savcının işi değil.

Lozan tartışmasıyla ilgili şöyle diyeyim, biz bunu kuran taraftayız. Terör örgütüyle oturup anlaşma yapan biz değiliz, bunla ilgili şeyleri, bildiriyi anlaşmayı yapanlara sorun."

Kaynak: Haber Merkezi