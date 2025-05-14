DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'Umut Hakkı' Cevabı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un AKP Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının ‘Abdullah Öcalan’a umut hakkı var mı?’ soruna verdiği yanıta DEM Parti cephesinden yanıt geldi.

‘Umut hakkı’ sorusuna yanıt veren Bakan Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" ifadelerini kullandı.

Tunç’un bu açıklamasına ilişkin DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan sosyal medyadan yanıt verdi. Doğan şunları söyledi:

“Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var.”

Sayın Bakan,

Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor.

Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya… https://t.co/TfpCqrXuAf — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) May 14, 2025

Kaynak: Haber Merkezi