DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'Umut Hakkı' Cevabı
Bakan Tunç'un terör örgütü PKK lideri Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp olmayacağına yönelik soruya yanıt vermiş ve bunun gündemde olmadığını söylemişti. Tunç'un bu açıklamasına DEM Parti cephesinden yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un AKP Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının ‘Abdullah Öcalan’a umut hakkı var mı?’ soruna verdiği yanıta DEM Parti cephesinden yanıt geldi.
‘Umut hakkı’ sorusuna yanıt veren Bakan Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" ifadelerini kullandı.
Tunç’un bu açıklamasına ilişkin DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan sosyal medyadan yanıt verdi. Doğan şunları söyledi:
“Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var.”
Sayın Bakan,— ayşegül doğan (@aysegul__dogan) May 14, 2025
Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor.
Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya… https://t.co/TfpCqrXuAf
Kaynak: Haber Merkezi