Bakan Tunç Yanıtladı: Terör Örgütü Lideri Öcalan'a 'Umut Hakkı' Var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Tunç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını duyurmasının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönüm noktasına dönülürken, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ iddiaları da gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Öcalan’a ‘umut hakkı’ uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruya "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

Tunç ayrıca, “DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi